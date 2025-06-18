Детеныша леопарда, которого незаконно содержали в СНТ в Пушкино, передали в Центр реабилитации

В Пушкино был изъят детеныш леопарда, который незаконно содержался в частном доме на территории одного из местных СНТ. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Как отметили в ведомстве, леопарду три месяца. Его передали в Центр реабилитации диких животных.

Леопард был обнаружен в частном домовладении в селе Царево в ходе проверки. Она была организована городской прокуратурой после того, как в соцсетях появилось видео о незаконном содержании в этом доме 10-месячного тигренка. Детеныш тигра был изъят ранее.

Ранее сообщалось, что у владельца дома отсутствовали документы, которые подтверждали бы законность содержания диких животных.