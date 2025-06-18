Тигренка, обнаруженного в СНТ Пушкино, передали в центр реабилитации диких животных

В Пушкино под контролем работников городской прокуратуры изъяли тигренка, который содержался на территории частного дома в СНТ села Царево. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

В ведомстве сообщили, что у собственника дома отсутствовали документы, подтверждающие законность владения животным. Мужчина заявил, что купил тигренка в другом регионе России в прошлом году и привез его в Подмосковье.

Тигренка изъяли и передали в центр реабилитации диких животных, где его обследуют специалисты.

Помимо этого, в ходе осмотра домовладения был обнаружен детеныш леопарда в возрасте трех месяцев. Он также подлежит изъятию.

Ранее сообщалось, что видеозапись с тигренком была опубликована в социальных сетях. По данному факту прокуратура незамедлительно организовала проверку.