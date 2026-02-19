Детский сад построят в Мытищах на территории квартала «Белый Град»

Девелопер Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году) возводит детский сад на 350 мест на территории жилого квартала «Белый Град» в городском округе Мытищи. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 4,4 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 14 групп. Для детей обустроят классы для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, столовую, медицинский кабинет, а также пространства для игр и отдыха. На прилегающей территории есть две детские площадки. Ввести объект в эксплуатацию планируется вместе с домами первой очереди квартала, которая состоит из шести домов высотой от 12 до 23 этажей.

