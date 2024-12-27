Детский сад при школе №19 Подольска откроют после капремонта в 2025 году

Детский сад при школе №19 Подольска планируется открыть после завершения капитального ремонта в следующем году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице Кирова. Работы в нем ведутся по госпрограмме. Средства на эти цели выделены из бюджета.

Сейчас на площадке трудятся более десяти человек. Рабочие занимаются демонтажными работами.

В рамках ремонта в садике проведут кровельные и фасадные работ, заменят системы отопления и вентиляции, благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Работы завершат ко Дню знаний.