Для обеспечения безопасного проезда по региональным дорогам Подмосковья задействовали около 500 единиц техники

В Подмосковье для уборки снега на региональной дорожной сети задействовали порядка 500 единиц специализированной техники. О ходе уборки снега рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минувшей ночью в Подмосковье расчистили от снега и обработали реагентами около 7 тыс. км региональных дорог. Днем 27 января на уборку снега вывели порядка 1,3 тыс. специалистов.

В Минтрансе региона отметили, что из-за снегопада ситуация на дорогах непростая. На некоторых участках затруднено движение, а общественный транспорт на ряде маршрутов курсирует по фактическому расписанию.

Штаб, который был создан в первый снегопад, продолжает работу в части организации маршрутов общественного транспорта в 12 ЖК. На территориях активно расчищают от снега проезды и перемещают автомобили, чтобы обеспечить проезд автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что после первого снегопада в регионе вывезли рекордное количество снега.