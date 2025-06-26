Для воспитанников гимназии им. Подольских курсантов провели игру «Зарница»

Военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Подольске для воспитанников гимназии им. Подольских курсантов. Мероприятие организовали в рамках проекта «Умные каникулы».

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области до этого сообщили, что юные жители Подмосковья может поучаствовать в мероприятиях Росмолодежи.

В программу игры в Подольске вошли следующие этапы: сборка и разборка палатки, оказание первой помощи, сборка и разборка автомата, историческая викторина, шифровка, полоса препятствий.

«Подобные мероприятия способствуют формированию у молодежи важных жизненных навыков и уважения к военной истории нашей страны», — отметили в пресс-службе администрации Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что стадионы при школах региона будут работать после окончания занятий.