Для жителей Химок запустили дополнительные автобусы на маршрутах № 27 и № 42

В Химках запустили дополнительные автобусы на маршрутах общественного транспорта № 27 и № 42, в связи с чем изменилось и расписание их движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на маршрут № 27 ст. Химки — Химки (м/р Новогорск) добавили автобус среднего класса и 16 дополнительных рейсов, первый будет отправляться от МЦД «Химки» в 05:30, последний — в 22:40. На втором маршруте запустили автобус большого класса и 17 рейсов, движение начинается в 07:00 от МЦД «Химки» и заканчивается от станции в 20:55. В сообщении уточнили, что увеличению количества транспортных средств на маршрутах способствовала передача межрегиональных маршрутов Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.