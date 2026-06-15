Должники по административным штрафам рискуют потерять землю в Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил должников по административным штрафам: при неуплате в установленный срок на их земельные участки может быть обращено взыскание. Эта мера призвана повысить дисциплину в части исполнения финансовых санкций за нарушения лесного законодательства, в том числе за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах.

Механизм работает следующим образом: если штраф не погашен в законный срок, Комитет инициирует судебное производство, в рамках которого допускается обращение взыскания на имущество должника, в частности на принадлежащие ему земельные участки. Правовая основа позволяет использовать такую меру как эффективный инструмент принуждения к исполнению административных наказаний.

На практике подход уже доказал свою результативность. Так, в одном из случаев после возбуждения судебного производства об обращении взыскания на земельный участок организация незамедлительно погасила задолженность по штрафу за нарушение правил пожарной безопасности. Оперативное исполнение обязательств в такой ситуации позволяет избежать потери имущества.

Комитет настоятельно рекомендует гражданам и юридическим лицам не допускать накопления долгов и своевременно оплачивать назначенные административные штрафы. Это поможет избежать дополнительных расходов, судебных разбирательств и риска утраты собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снижается уровень преступности.