Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в праздники вводят в Подмосковье

Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в период праздников вводят в регионе, рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

К работе в праздничные выходные готовы специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». На предприятиях планируется круглосуточное дежурство сотрудников.

С восьми часов утра 3 ноября до восьми часов утра 5 ноября в регионе будут отменены плановые ремонты и переключения.

В области подготовлены бригады энергетиков и необходимая спецтехника, в том числе мобильные дизельные электростанции. Также специалисты провели внеплановые проверки электросетей.