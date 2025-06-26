Дорожные службы Подмосковья обновили разметку на 8,8 тыс. пешеходных переходов

В Подмосковье в рамках летнего содержания дорог была восстановлена разметка на 8,8 тыс. пешеходных переходов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на региональных дорогах разметка была обновлена на 4 тыс. переходов. Ее общая протяженность составила порядка 6,4 тыс. км.

На муниципальных участках работы провели на 4,8 тыс. переходов. Протяженность разметки составила 2,2 тыс. км.

Данные работы на 100% выполнили в 12 округах, в том числе в Волоколамске, Клину, Наро-Фоминске, Пушкино, Фрязино, Реутове.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по реконструкции Володарского шоссе.