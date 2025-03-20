Досрочный период ЕГЭ стартует в Подмосковье 21 марта

Досрочный период сдачи единого госэкзамена будет проходить в Подмосковье с 21 марта по 21 апреля. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Первыми пройдут экзамены по литературе и географии. Их проведут в пункте, который был организован в лицее № 4 в Королеве. Эти экзамены планируют сдавать восемь человек.

В общей сложности в рамках периода экзамены в регионе будут сдавать 129 человек. В их числе 34 школьника. Результаты экзаменов станут известны не позднее 4 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям о старте записи детей в первые классы областных школ. Прием заявлений начнется в апреле.