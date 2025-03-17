Губернатор Подмосковья рассказал о записи детей в первый класс

В Подмосковье в апреле стартует запись детей в первые классы в школы по месту регистрации, подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году впервые за школьные парты сядут более 106 тыс. ребят. <…> Если ребенок учится в образовательном комплексе и родители уже подали заявление на перевод из сада в школу, то повторно подавать заявление не нужно», — написал губернатор.

По его словам, запись в образовательные учреждения будет проходить в два этапа. Так, до 30 июня будет открыта запись для проживающих на закрепленной за школой территории, льготников и тех, у кого в желаемой школе учатся братья или сестры, с 6 июля — для тех, кто не проживает на закрепленной за школой территории. Во второй этап заявку смогут подать и те, кто не успел сделать это в рамках первого набора.

Воробьев добавил, что в регионе продолжают строить и обновлять школы, в 2025 году планируют запустить 30 образовательных учреждений на 24,7 тыс. мест. Кроме того, в этом году в планах открыть 41 детский сад на 8,8 тыс. мест.

Ранее Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.