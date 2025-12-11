Два амурских тигренка родились в Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамске

Два амурских тигренка родились в Центре воспроизводства редких видов животных, который расположен в Волоколамске. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Тигрята родились у самки Шивы от самца Амура-Ориона. В первые недели после появления детенышей на свет Шива скрывала их в укромном месте.

Впервые тигрят взвесили только спустя месяц. Вес каждого составил около 7 кг. Во время плановой вакцинации в середине ноября специалисты взвесили котят еще раз. Оба весили по 12 кг. Когда тигрятам исполнится полгода, их осмотрят ветеринары.

Сейчас малыши вместе с мамой находятся в отдельном уединенном вольере в незаметной части центра. Они уже начинают пробовать мясо и охотятся на перепелок.

