В Павловском Посаде спасатели освободили кошку, которая застряла под капотом автомобиля

Кошку, застрявшую под капотом машины, спасли в Павловском Посаде
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили кошку, которая застряла в моторном отсеке автомобиля. Инцидент произошел в Павловском Посаде.
За помощью спасателей обратился владелец автомобиля. Он рассказал, что планировал поехать по делам, но услышал из-под капота машины мяуканье. Обнаружив там кошку, он попытался освободить ее самостоятельно, но ему не удалось.
На спасение кошки у специалистов ушло примерно полчаса. После этого напуганное животное успокоили. Однако какой-то момент, когда спасатели ненадолго отвлеклись, кошка выпрыгнула из их рук и убежала.
