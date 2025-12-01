В Павловском Посаде спасатели освободили кошку, которая застряла под капотом автомобиля

Кошку, застрявшую под капотом машины, спасли в Павловском Посаде

Официально

Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили кошку, которая застряла в моторном отсеке автомобиля. Инцидент произошел в Павловском Посаде.

За помощью спасателей обратился владелец автомобиля. Он рассказал, что планировал поехать по делам, но услышал из-под капота машины мяуканье. Обнаружив там кошку, он попытался освободить ее самостоятельно, но ему не удалось.

На спасение кошки у специалистов ушло примерно полчаса. После этого напуганное животное успокоили. Однако какой-то момент, когда спасатели ненадолго отвлеклись, кошка выпрыгнула из их рук и убежала.

Ранее сообщалось, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, застрявшую в яме с мазутом в Истре.

Актуально
Павловский Посад
Подмосковье
ГКУ МО «Мособлпожспас»