В Павловском Посаде спасатели освободили кошку, которая застряла под капотом автомобиля

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили кошку, которая застряла в моторном отсеке автомобиля. Инцидент произошел в Павловском Посаде.

За помощью спасателей обратился владелец автомобиля. Он рассказал, что планировал поехать по делам, но услышал из-под капота машины мяуканье. Обнаружив там кошку, он попытался освободить ее самостоятельно, но ему не удалось.

На спасение кошки у специалистов ушло примерно полчаса. После этого напуганное животное успокоили. Однако какой-то момент, когда спасатели ненадолго отвлеклись, кошка выпрыгнула из их рук и убежала.

