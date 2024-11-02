Два студента медколледжа Подмосковья получили награды на чемпионате «Абилимпикс»

Два студента подмосковного медколледжа получили награды на национальном этапе чемпионата «Абилимпикс», передает Министерство здравоохранения Московской области.

Мероприятие проводилось среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более тысячи человек со всей страны.

Подмосковье представляли Алена Михайличенко из Ногинского филиала колледжа и Иван Макеев из Коломенского филиала. Алена победила в номинации «Веб-дизайн», а Иван занял второе место в номинации «Массажист».

«Поздравляю наших ребят, которые прошли этот сложный путь и получили заслуженные награды», - отметил директор колледжа Саркис Бабаян.

В целом по итогам чемпионата Подмосковье заняло пятое место и получило 31 медаль.