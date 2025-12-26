Две компании из Подмосковья победили в конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Две компании из Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2025 году. Его провело Министерство труда и соцзащиты РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого озвучил предложение дать выпускникам колледжей возможность свободного трудоустройства по профессиям, которые не являются опасными или вредными.

В этом году на конкурс поступило более 1 тыс. заявок от организаций из 77 регионов страны. В результате члены экспертного совета отобрали 868. Из их числа были выбраны победители. Ими стали 129 организаций из 52 субъектов РФ.

В число победителей вошли две подмосковные компании. Так, ООО «Торговый дом — ВИК» с практикой «Программа „Кадровый резерв“ заняло второе место в номинации „Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере“. МБУ по городскому хозяйству и благоустройству территорий „Звездный“ ЗАТО Звездный городок с практикой „Трудовое лето“ заняло второе место в номинации „Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру“.