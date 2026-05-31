Где ударит жара, а кого зальет: синоптик дала точный климатический прогноз на лето

Большая часть территории России в июле и августе 2026 года окажется в рамках привычной климатической нормы. Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина назвала регионы, которые все же ждет избыточное летнее тепло, и территории, где погода окажется холоднее обычного, пишет ТАСС.

Экватор лета: какие регионы июль согреет сильнее нормы

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, подготовленному специалистами Гидрометцентра России, второй летний месяц — июль — не принесет масштабных климатических потрясений или затяжных экстремальных рекордов. На преобладающей части территории страны температурный фон будет стабильно держаться в пределах средних многолетних статистических значений.

Тем не менее синоптики выделили ряд географических зон, где июльские показатели ожидаются несколько выше привычной нормы:

Европейский Север: Повышенные температуры прогнозируются в Мурманской области и в северной половине Республики Карелия.

Сибирь: Избыток тепла затронет Алтай, Республику Тыва, южные районы Иркутской области, а также северную часть Эвенкии.

Дальний Восток: Столбики термометров превысят норму на юге Приморского края.

На остальной географической карте России июль пройдет в спокойном, классическом температурном режиме.

Августовский зной на юге и прохлада на Крайнем Востоке

В конце лета — в августе — зона повышенных температур заметно сместится в сторону южных и курортных регионов страны, а также охватит часть сибирских территорий.

По данным Людмилы Паршиной, жарче обычного в августе будет в Мурманской области и на севере Карелии, в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях, а также во всех республиках Северного Кавказа, в Ставропольском и Краснодарском краях. Кроме того, волны тепла выше нормы накроют Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), юг Тюменской области, Омскую и Новосибирскую области, Республику Алтай, восточные районы Таймыра и юго-восток Приморья.