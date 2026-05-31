Доллар по 70 рублей: кому сейчас категорически нельзя скупать американскую валюту

Российский рубль демонстрирует уверенное укрепление, уверенно подталкивая курс доллара к психологической отметке в 70 рублей. Руководитель департамента «Альфа-Форекс» разобрал главные инвестиционные стратегии конца мая и предупредил о рисках работы с наличной валютой, пишет Прайм .

Валютный вектор: почему доллар теряет позиции

В эксклюзивном интервью информационному агентству «Прайм» руководитель департамента крупнейшего лицензированного дилера «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман озвучил актуальный макроэкономический тренд. По оценкам эксперта, национальная валюта РФ сейчас демонстрирует стабильную восходящую динамику, в результате чего биржевой и внебиржевой курс американского доллара планомерно смещается вниз, к целевому ориентиру в 70 рублей.

На этом фоне среди рядовых граждан и начинающих инвесторов резко вырос спрос на покупку дешевеющих иностранных денежных знаков. Однако Шнейдерман предупреждает: бездумная скупка подешевевших долларов в текущих реалиях может обернуться для россиян серьезными финансовыми потерями, поскольку стратегия инвестирования должна жестко зависеть от конечных целей и квалификации человека.

Защита от санкций: Forex против бумажных банкнот

Аналитик подчеркнул, что привычные инструменты сбережения средств претерпели фундаментальные изменения из-за геополитического давления. Главный водораздел сейчас проходит между профессиональным трейдингом и розничной покупкой кэша:

Инструменты для профи: Для квалифицированных участников рынка, регулярных трейдеров и крупных инвесторов наиболее эффективным и безопасным окном возможностей остается легальный российский внебиржевой рынок Forex.

Иммунитет к блокировкам: Ключевым технологическим преимуществом работы через официальных российских Forex-дилеров является стопроцентная защищенность от внешних санкционных рисков. В отличие от покупки безналичных долларов на попавших под ограничения контурах или хранения валюты в зарубежных банках, все транзакции внутри отечественной финансовой системы полностью исключают риск внезапной заморозки или принудительной конвертации средств.

Минусы наличности: Покупка обычного бумажного доллара «под подушку» в банках с высоким спредом лишена инвестиционного смысла, если у гражданина нет конкретных планов на скорые зарубежные поездки или оплату иностранных контрактов.

Правило диверсификации и защита от волатильности

Чтобы минимизировать неизбежные издержки, связанные с резкими курсовыми колебаниями (волатильностью), руководитель «Альфа-Форекс» рекомендует использовать классические методы портфельного менеджмента.