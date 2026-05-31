Организм очищается мгновенно: в Минздраве раскрыли неожиданные последствия отказа от сигарет

Ко Всемирному дню без табака руководитель профильного центра Минздрава Маринэ Гамбарян рассказала, как быстро человеческий организм избавляется от токсичного наследия сигарет и вейпов, и через какое время риск внезапной смерти падает в два раза, пишет РИА Новости.

Первая фаза регенерации: что происходит в первые месяцы

По информации информационного агентства РИА Новости, процесс очищения и восстановления органов и систем человеческого тела запускается буквально в первые часы после последней выкуренной сигареты. Как пояснила руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, организму не требуются годы, чтобы начать глобальную внутреннюю перестройку.

В течение первых нескольких месяцев после отказа от вредной привычки у бывшего курильщика фиксируются следующие позитивные изменения:

Дыхательная система: Происходит постепенное восстановление реснитчатого эпителия бронхов, уменьшается одышка, легкие начинают эффективнее очищаться от накопившейся слизи и смол, а объем вдыхаемого воздуха существенно увеличивается.

Сердечно-сосудистая система: Нормализуется тонус кровеносных сосудов, стабилизируется артериальное давление и значительно улучшается общий процесс тканевого кровообращения, избавляя органы от хронического кислородного голодания.

Главный рубеж: снижение риска смертности вдвое за один год

Наиболее важный терапевтический эффект, по словам эксперта Минздрава, достигается к двенадцатому месяцу ведения здорового образа жизни. В течение первого года без табачного дыма риски развития инфаркта миокарда, инсульта и других фатальных сердечно-сосудистых катастроф снижаются примерно в два раза по сравнению с показателями активных курильщиков.

Маринэ Гамбарян особо подчеркнула, что в современном медицинском сообществе не существует понятия «безопасной дозы» никотина. Все рассуждения о безвредности легких сигарет, электронных испарителей или вейпов являются опасным мифом. Абсолютно любые альтернативные формы доставки никотина наносят системный вред сосудам и легочной ткани.

Для тех, кто не может справиться с тягой самостоятельно, в структуре отечественного здравоохранения развернуты эффективные программы поддержки, включающие профессиональные консультации профильных специалистов и медикаментозную терапию зависимости.