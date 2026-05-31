Роботы бесполезны: врач Махонин назвал главную ошибку при реабилитации после инсульта

Врач реабилитационной медицины раскрыл пошаговый алгоритм возвращения пациентов к нормальной жизни. Эксперт объяснил, почему высокотехнологичные роботы бесполезны без базового ухода, и как жесткий поток в госклиниках снижает шансы на выздоровление.

Первые сутки: почему реанимация должна стать началом реабилитации

В интервью медицинскому обозревателю издания «Газета.Ru» заместитель главного врача клиники «Наше Здоровье», врач реабилитационной медицины Денис Махонин озвучил критически важные сроки для восстановления пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. По словам эксперта, приступать к реабилитационным мероприятиям необходимо уже через 12 часов после стабилизации жизненно важных показателей больного, не дожидаясь его перевода из палаты интенсивной терапии или реанимации.

Ранний старт позволяет задействовать механизмы нейропластичности — способности здоровых клеток мозга брать на себя функции погибших участков. Махонин выделил три обязательных базовых этапа, без которых дальнейшее лечение теряет смысл:

Профессиональный уход и гигиена: Защита ослабленного организма от госпитальных инфекций и пролежней.

Позиционирование (правильное положение тела): Строгий контроль за тем, в какой именно позиции лежат парализованные или частично обездвиженные руки и ноги. Это предотвращает развитие мышечной атрофии, контрактур и необратимой деформации суставов.

Обучение базовой мобильности: Поэтапное восстановление навыков перемещения в пространстве — сначала с помощью медицинского персонала и фиксаторов, затем в полуавтономном режиме.

Проблема «потока» в государственных больницах

Главным залогом успеха в поединке с последствиями инсульта Махонин называет системную, синергетическую работу мультидисциплинарной команды (невролога, кинезиотерапевта, эрготерапевта и логопеда). Специалисты должны непрерывно отслеживать динамику пациента не только во время выполнения конкретных упражнений, но и в перерывах между ними, мгновенно подстраивая нагрузку под текущее состояние.

В этом контексте эксперт обозначил ключевую системную проблему отечественного здравоохранения:

Обмануть мозг: как за три недели победить старые привычки

Чтобы минимизировать риски развития повторного (зачастую фатального) инсульта, пациенту мало просто вернуть подвижность — ему жизненно необходимо устранить первопричины сосудистой катастрофы. Это требует жесткого контроля артериального давления, отказа от курения, изменения качества питания и режима активности.

Здесь в силу вступает чистая психология и особенности биохимии мозга. Денис Махонин объяснил механизмы перестройки поведения: