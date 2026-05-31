Блогеры PhoneBuff назвали Samsung Galaxy S26 Ultra самым быстрым смартфоном

Авторы популярного англоязычного YouTube-канала PhoneBuff провели комплексное аналитическое исследование девайсов премиум-сегмента текущего года. Специалисты организовали масштабное сравнительное тестирование, в котором оценили быстродействие флагманских мобильных устройств в условиях повседневной и повышенной вычислительной нагрузки. Об этом пишет Газета.ру.

В рамках эксперимента эксперты сравнили технические возможности главных мобильных новинок рынка: Apple iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro и Vivo X300 Ultra. Программа испытаний включала запуск стандартного софта, обработку тяжелых графических данных, а также выполнение сложных алгоритмов, завязанных на работе встроенного искусственного интеллекта.

Результаты испытаний и лидеры гонки

В базовых сценариях эксплуатации все современные гаджеты продемонстрировали сопоставимый уровень оптимизации — разрыв во времени открытия привычных программ не превышал одной секунды. Ключевые различия проявились при переходе к тяжелым ИИ-вычислениям. Абсолютным победителем гонки стал южнокорейский аппарат Galaxy S26 Ultra, который обеспечил себе первое место благодаря значительному отрыву на одном из наиболее ресурсоемких этапов. Вторую строчку рейтинга занял представитель бренда Vivo, а остальные участники финишировали практически одновременно, сформировав плотную группу.

Наиболее слабую аппаратную готовность к сложным нагрузкам показал Pixel 10 Pro XL, функционирующий на базе процессора Tensor G5. Из-за нехватки чистой вычислительной мощности американский гаджет заметно отставал от оппонентов на протяжении всей дистанции. В то время как лидеры теста переходили ко второму раунду испытаний, устройство от Google только завершало первый круг, показав в итоге тридцатипроцентное отставание от победителя.