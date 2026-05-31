В Ростовской области после падения обломков дрона горит частная нефтебаза

В одном из населенных пунктов Ростовской области власти объявили особый правовой режим из-за масштабного инцидента на промышленном объекте. Информацию об этом распространило агентство ТАСС со ссылкой на официальные структуры региона.

Пожар на территории топливного склада охватил площадь в 3,6 тысячи квадратных метров. Огонь и сопутствующие разрушения причинили ущерб гражданской инфраструктуре поселка: зафиксированы повреждения семнадцати жилых построек, трех торговых точек, аптечного пункта и одного легкового автомобиля. Из-за масштабов происшествия в границах муниципального образования начал действовать режим ЧС.

Обломки беспилотника спровоцировали крупный пожар

Ранее детали ночного происшествия раскрыл руководитель приграничного региона Юрий Слюсарь. По словам губернатора, в Матвеево-Курганском районе были зафиксированы последствия воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Глава области уточнил, что возгорание резервуаров с горючим на коммерческом предприятии произошло после падения фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата. В настоящее время ликвидацией последствий ЧП и тушением горящего топлива занимаются экстренные службы региона.