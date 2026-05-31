Запомните раз и навсегда: киберполиция сделала экстренное заявление о безопасных счетах в РФ

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России обнародовало список несуществующих юридических терминов, с помощью которых мошенники вводят граждан в ступор. Силовики напомнили, что в банковской системе РФ нет никаких «резервных ячеек», а правоохранители не изымают деньги по видеосвязи, пишет КП.

Ставка на официоз: зачем преступники ломают психику жертвы

Как сообщает официальный представитель управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Евгения Гусева, современные телефонные аферисты полностью отказались от примитивных легенд и перешли к сложным психологическим манипуляциям. Эксперты ведомства зафиксировали четкую закономерность: чем более громоздко, официально и необычно звучит применяемый преступниками термин, тем выше вероятность того, что на проводе находится злоумышленник.

Главная стратегическая цель киберпреступников — моментально создать у обывателя иллюзию личного участия в секретной и крайне важной государственной процедуре. Пользуясь юридической неграмотностью людей, мошенники запугивают их уголовной ответственностью за разглашение данных, лишают возможности мыслить критически и заставляют действовать в жестком дефиците времени, запрещая советоваться с родственниками или перепроверять информацию в реальных ведомствах.

Топ-3 вымышленных процедур, которых не существует в законах РФ

В Министерстве внутренних дел перечислили самые популярные лингвистические ловушки, которые ежедневно используются для опустошения кошельков российских граждан:

«Безопасный», «резервный» или «защищенный» счет: Самый тиражируемый обман. В МВД официально и безальтернативно подчеркнули, что в легальной российской банковской системе в принципе не существует никаких специальных или резервных счетов Центрального банка, МВД, ФСБ, Следственного комитета или Росфинмониторинга для экстренного перевода и сохранения личных сбережений граждан. Любое предложение перевести рубли на «безопасный контур» — это стопроцентный криминал.

«Дистанционный обыск»: Новый абсурдный тренд в сфере социальной инженерии. Аферисты, представляясь высокопоставленными следователями, заявляют о проведении следственных действий в удаленном формате. В ведомстве напомнили, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) не предусматривает проведение обысков, выемок или допросов по видеосвязи, через мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp или по обычному телефону.

«Декларация наличных средств для защиты»: Преступники убеждают жертву срочно обналичить все деньги в банкомате и передать их некоему «курьеру из финансового контроля» либо зачислить через сторонний терминал для прохождения вымышленного декларирования в рамках расследования. Подобного регламента нет ни в одном российском законе — ни при проверках, ни при ведении уголовных дел.

МВД России призывает граждан немедленно прекращать любой телефонный разговор, если собеседник начинает оперировать данными терминами, кем бы он ни преставлялся — сотрудником портала «Госуслуги», менеджером банка или генералом спецслужб.