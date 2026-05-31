Удар по карману с первого дня лета: какие жесткие штрафы и новые запреты на АЗС ждут водителей с 1 июня

Российских автовладельцев ждет масштабная реформа ПДД и КоАП. С наступлением июня кардинально увеличиваются взыскания за выезд на встречную полосу, вводится единый тариф за парковку по всей стране, меняются правила на заправках и упрощается процедура оформления пьяных за рулем.

Конец региональной путанице: единый штраф за парковку

С 1 июня 2026 года в России вводится сквозной фиксированный тариф за игнорирование оплаты платных муниципальных парковок. Если раньше каждый субъект федерации устанавливал свои санкции (например, в Москве это было 5000 рублей, а в регионах значительно меньше), то теперь штраф за неоплаченное парковочное место составит ровно 3500 рублей для всех городов и областей страны.

Эксперты отмечают, что унификация сделает систему более прозрачной и справедливой. При этом временной лимит на проведение платежа остается неизменным: после остановки транспортного средства в зоне действия знака у водителя есть ровно 15 минут, чтобы активировать парковочную сессию через приложение или паркомат.

Жесткое наказание за встречную полосу

Ввиду критического уровня смертности при лобовых столкновениях законодатели приняли решение существенно поднять цену за пересечение сплошной линии разметки.

Фиксация на камеру: Если опасный маневр попал в объектив автоматического комплекса контроля дорожного движения, сумма автоматического штрафа составит 7500 рублей (ранее за данное нарушение с камер присылали «письмо счастья» на 5000 рублей).

Остановка инспектором ГИБДД: При фиксации выезда на встречную полосу в живую сотрудником дорожной полиции альтернативы в виде штрафа не предусмотрено. Водителя ждет безальтернативное лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 месяцев.

Повторное нарушение: Те автомобилисты, кто попадется на встречке повторно в течение двенадцати месяцев с момента возврата удостоверения, будут лишаться прав ровно на один год.

Новое толкование от Верховного суда: как пропускать пешеходов

С июня инспекторы начнут штрафовать водителей на сумму от 1500 до 2500 рублей за непропуск пешехода на «зебре» на основании свежих жестких разъяснений Верховного суда РФ.

Пленум суда четко определил юридический термин «уступить дорогу». Теперь это означает, что действия водителя не должны вынуждать человека, уже ступившего на проезжую часть, как-либо изменять свою скорость или траекторию движения. Если из-за приближающегося автомобиля пешеход был вынужден ускорить шаг, замедлиться, испуганно остановиться посреди дороги или отступить назад на тротуар — это автоматически считается правонарушением со стороны водителя.

Спецрежим на АЗС: запрет телефонов и отмена постоплаты

Начиная с 1 июня на всех автозаправочных станциях страны в силу вступают жесткие правила пожарной и финансовой безопасности, часть из которых в тестовом режиме обкатывалась на АЗС с 1 мая.

Отмена схемы «сначала залей, потом плати»: Привычный алгоритм постоплаты уходит в прошлое. Основным законным способом расчета за топливо становится безналичный расчет (карты, СБП, приложения). Оплата наличными деньгами допускается, но только строго до начала подачи топлива через специализированную кассу. Лить бензин «в долг» колонки больше не будут.

Запрет на гаджеты: На территории заправочных островков вводится официальный запрет на использование мобильных телефонов в непосредственной близости от топливных колонок во избежание рисков возникновения статического электричества.

Технический регламент: Заправка бака разрешена только при полностью заглушенном силовом агрегате автомобиля и с обязательно зафиксированным ручным (стояночным) тормозом.

Борьба с бюрократией: один протокол для нетрезвых

Как сообщает специализированный портал 110 км.ру, Минздрав и МВД оптимизировали процедуру отстранения нарушителей от вождения. Инспекторам ГИБДД при выявлении признаков алкогольного или наркотического опьянения больше не придется тратить время на составление кипы разрозненных бумаг.

Отельные бланки протоколов об отстранении от управления и о принудительном задержании транспортного средства упраздняются. Отныне все эти юридические сведения и процессуальные действия будут оперативно включаться в один-единственный основной документ. Реформа призвана разгрузить сотрудников полиции от бумажной волокиты и заметно ускорить процедуру направления водителей на медицинское освидетельствование.