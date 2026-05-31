Парламентарий Говырин заявил, что средняя зарплата во Владимирской области выросла на 85%

По словам парламентария, представляющего профильный комитет по малому и среднему предпринимательству, по результатам 2025 года валовой региональный продукт субъекта перешагнул рубеж в 1 триллион рублей. Депутат Госдумы подчеркнул, что за последние пять лет объем отгруженных товаров местного производства и оказанных услуг вплотную приблизился к отметке в 5 триллионов рублей, а суммарный портфель инвестиций в экономику края превысил 770 миллиардов рублей. При этом фиксируется существенное улучшение благосостояния граждан: средний заработок в регионе увеличился на 85% и в начале 2026 года достиг почти 77 тысяч рублей, что вывело Владимирскую область на седьмую позицию в Центральном федеральном округе.

В своем докладе Алексей Говырин обратил внимание на лидерские позиции области в масштабах всей страны по ряду ключевых промышленных товаров. На текущий момент предприятия региона обеспечивают внутренний рынок России 90% стеклянных сосудов, 71% стекловолокна, более чем половиной объема выпускаемых матрасов (56%), а также 28% ветеринарных лекарственных препаратов. Развитию производственного потенциала способствует созданная сеть преференциальных зон, включающая две особые экономические зоны, три индустриальных парка и четыре промышленных технопарка.

В рамках партийного форума эксперты сформировали пакет предложений для Народной программы развития на ближайшую перспективу. В частности, к 2030 году Владимирская область планирует войти в топ-15 наиболее индустриально развитых регионов РФ и укрепить кадровое превосходство в ЦФО. Для достижения этих ориентиров планируется масштабировать программы льготного кредитования инвестиционных проектов, расширить географию экспортных поставок несырьевых товаров до 50 государств Азии и Африки, а также модернизировать инфраструктуру поддержки малого бизнеса с опорой на логистический потенциал федеральной скоростной автотрассы М-12 «Восток».