Отдали мозг науке: семья погибшего хоккеиста Клода Лемье решилась на страшный шаг после его смерти
Трагическая гибель 60-летнего четырехкратного обладателя Кубка Стэнли потрясла спортивный мир. Близкие легендарного форварда приняли тяжелое решение пожертвовать его органы науке, чтобы раскрыть тайну посттравматического слабоумия, уничтожающего ветеранов НХЛ, пишет МК.
Загадочная смерть в складском помещении
Как сообщает авторитетное международное информационное агентство Associated Press, мировая хоккейная общественность обсуждает трагические и загадочные обстоятельства гибели легендарного канадского нападающего Клода Лемье. О смерти 60-летнего ветерана Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стало официально известно 28 мая 2026 года.
Семья спортсмена забила тревогу после того, как Лемье перестал отвечать на телефонные звонки и несколько дней не выходил на связь. Безжизненное тело хоккеиста обнаружил его родной сын в закрытом складском помещении. Точные причины и обстоятельства гибели на данный момент расследуются местными правоохранительными органами, однако близкие покойного уверены, что к трагическому финалу привели тяжелые изменения в его психике и работе головного мозга.
Пожертвование во имя будущего: Бостонский университет принимает вызов
Сразу после официального подтверждения факта кончины семья Клода Лемье приняла мужественное решение — они официально согласились передать мозг хоккеиста ведущим нейробиологам и патологоанатомам Бостонского университета для проведения глубоких посмертных гистологических исследований.
Главная цель этого шага — детальное изучение и верификация деструктивных процессов, связанных с развитием неизлечимого синдрома.
ХТЭ — невидимый убийца профессиональных бойцов
Бостонский университет является крупнейшим в мире банком тканей и главным исследовательским центром по изучению хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ). ХТЭ — это тяжелое прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга, которое развивается у людей, перенесших множественные черепно-мозговые травмы, микросотрясения и жесткие прямые удары по голове.