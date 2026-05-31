Загадочная смерть в складском помещении

Как сообщает авторитетное международное информационное агентство Associated Press, мировая хоккейная общественность обсуждает трагические и загадочные обстоятельства гибели легендарного канадского нападающего Клода Лемье. О смерти 60-летнего ветерана Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стало официально известно 28 мая 2026 года.

Семья спортсмена забила тревогу после того, как Лемье перестал отвечать на телефонные звонки и несколько дней не выходил на связь. Безжизненное тело хоккеиста обнаружил его родной сын в закрытом складском помещении. Точные причины и обстоятельства гибели на данный момент расследуются местными правоохранительными органами, однако близкие покойного уверены, что к трагическому финалу привели тяжелые изменения в его психике и работе головного мозга.

Пожертвование во имя будущего: Бостонский университет принимает вызов

Сразу после официального подтверждения факта кончины семья Клода Лемье приняла мужественное решение — они официально согласились передать мозг хоккеиста ведущим нейробиологам и патологоанатомам Бостонского университета для проведения глубоких посмертных гистологических исследований.

Главная цель этого шага — детальное изучение и верификация деструктивных процессов, связанных с развитием неизлечимого синдрома.

ХТЭ — невидимый убийца профессиональных бойцов

Бостонский университет является крупнейшим в мире банком тканей и главным исследовательским центром по изучению хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ). ХТЭ — это тяжелое прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга, которое развивается у людей, перенесших множественные черепно-мозговые травмы, микросотрясения и жесткие прямые удары по голове.