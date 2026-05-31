Затор до МКАД: массовая авария на Варшавском шоссе полностью заблокировала утренний поток

Столичный Дептранс предупредил водителей о критическом осложнении дорожной обстановки на юге Москвы. Крупное столкновение нескольких легковых автомобилей заблокировало ключевую транспортную артерию, на месте работают спасатели и бригады скорой помощи, пишет Газета.ру.

Массовое столкновение у метро «Улица Академика Янгеля»

По информации официального ведомственного Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», на Варшавском шоссе в Южном административном округе Москвы зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие. В районе дома № 142, корпус 2, произошло столкновение сразу нескольких попутных транспортных средств.

На место происшествия по повышенному номеру вызова оперативно прибыли городские аварийные и спасательные службы, включая экипажи дорожного патруля ЦОДД, сотрудников Госавтоинспекции и врачей скорой помощи. В настоящее время профильные специалисты экстренно выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, а также собирают информацию о количестве и тяжести травм у возможных пострадавших в этой аварии.

Коллапс на Юге: Дептранс просит выбирать альтернативные маршруты

В результате столкновения автомобилей на проезжей части Варшавского шоссе образовался серьезный затор. Движение транспортных потоков в районе инцидента по направлению в сторону центра практически полностью парализовано.

В связи с резким снижением пропускной способности магистрали Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обратился к автовладельцам с официальной рекомендацией: