В Европе владельцы китайских электрокаров столкнулись с падением цен в трейд-ин

Транспортные средства на аккумуляторных батареях и гибридные модели из Поднебесной теряют свою стоимость на европейском пространстве ускоренными темпами. Как информирует профильное издание Carscoops, процесс стремительного удешевления затронул как абсолютно новые машины в автосалонах, так и сегмент вторичного рынка, передает Газета.ру.

Сложившаяся ситуация негативно влияет на всех участников цепочки: частные собственники получают крайне невыгодные условия при попытке сдать технику в трейд-ин, компании по лизингу несут незапланированные финансовые потери, а автоконцерны тратят средства на субсидирование программ гарантированного обратного выкупа. Представитель немецкой аналитической организации DAT Мартин Вайс связывает эту тенденцию с фактором нестабильности. Жители европейских стран опасаются, что азиатские автобренды не смогут закрепиться в регионе на длительный срок, из-за чего возникнут перебои с поставками комплектующих, сервисным обслуживанием и ремонтом.

Снижение остаточной стоимости фиксируется во всем электромобильном секторе, а не только среди марок из КНР. К примеру, на территории Великобритании за три года эксплуатации батарейные машины сохраняют лишь около 38% от своей изначальной розничной цены, тогда как бензиновые аналоги удерживают 45%. Серьезное давление на статистику оказывают масштабные дисконтные кампании дилеров, вынужденных выполнять государственные квоты по реализации экологичного транспорта. Дополнительным фактором девальвации выступает слишком высокая скорость обновления модельных рядов китайскими инженерами, из-за чего недавние новинки технически устаревают за считаные месяцы.