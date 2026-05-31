Сгнил за месяц в палате: подробности страшной смерти пенсионера в хабаровской клинике Сергеева

В Хабаровском крае разгорается прецедентное уголовное дело против руководства крупного медицинского учреждения. Семья скончавшегося 76-летнего мужчины обвиняет медперсонал в тотальном игнорировании лежачего больного и возможной фальсификации истории болезни, пишет Царьград .

До костей таза: как лечили инсульт в больнице имени Сергеева

По информации Baza, в Хабаровске расследуются шокирующие обстоятельства гибели 76-летнего пациента. Пожилой мужчина поступил в престижную Краевую клиническую больницу имени профессора О. В. Сергеева с диагнозом «инсульт». Хирурги успешно провели высокотехнологичную операцию по удалению тромба, однако последующий этап выхаживания обернулся трагедией.

Пенсионер провел в медучреждении почти месяц в тяжелом, обездвиженном состоянии. По версии родственников, все это время дежурный персонал больницы практически не подходил к лежачему больному. О том, что у пожилого человека начался тяжелейший некроз тканей, семье сообщила рядовая санитарка, в то время как лечащий врач полностью скрывал этот факт от близких.

После экстренного вмешательства регионального Министерства здравоохранения Василия срочно перевели в другую специализированную клинику. Принимающие врачи были шокированы состоянием переведенного пациента. У него диагностировали:

Пролежень четвертой (максимальной) стадии с глубоким гнойным поражением мышечных тканей.

Огромную рану диаметром до 10 сантиметров.

Полное обнажение костей таза из-за развившегося некроза.

Несмотря на все усилия хирургов на новом месте, спасти истощенный и получивший сильнейшую интоксикацию организм мужчины не удалось — пенсионер скончался.