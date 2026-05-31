В Свердловской области в жестком ДТП с фурой Volvo: погибли четыре человека

В Свердловской области зафиксирована крупная дорожная авария, повлекшая гибель четырех человек. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции сообщает , что трагический дорожный инцидент с участием большегруза и внедорожника произошел на подъезде к городу Нижние Серги.

По предварительной информации дорожной полиции, трагедия разыгралась в районе второго километра указанной автодороги примерно в 16:30 по местному времени. На проезжей части произошло столкновение тяжелого грузового автомобиля марки Volvo и премиального внедорожника Land Rover. После удара обе машины на скорости вылетели за пределы дорожного полотна в кювет, при этом легковой автомобиль опрокинулся. Травмы, полученные водителем и тремя попутчиками из салона внедорожника, оказались несовместимыми с жизнью — все они скончались до приезда медиков.

Ликвидация последствий и расследование ГАИ

В связи с произошедшей катастрофой на данном участке трассы возникли серьезные затруднения для движения транспорта. Представители дорожного ведомства оперативно перевели трафик в режим реверсивного движения, чтобы минимизировать заторы и обеспечить проезд спецтехники.

Сейчас на месте падения машин в кювет развернут штаб экстренных служб. Специализированная следственно-оперативная группа совместно с инспекторами ГАИ проводит детальный осмотр места происшествия, собирает вещественные доказательства и пытается поминутно восстановить картину столкновения. Параллельно правоохранительные органы ведут работу по идентификации личностей всех четырех погибших граждан.