Две компании Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса по трудоустройству молодежи

Две подмосковные компании вошли в число призеров Всероссийского конкурса по трудоустройству молодежи. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Конкурс был организован Министерством труда и соцзащиты России. В общей сложности на него поступило 780 заявок из 77 регионов страны, в том числе из Подмосковья.

По итогам конкурса две компании из Подмосковья заняли второе и третье места в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Это ООО «АШАН» и комплексный досуговый центр «Навигатор» из Щелково соответственно.

ООО «АШАН» представило на конкурс практику «Ключ к карьере: Кампус талантов АШАН». В ее рамках молодые специалисты могут проходить тренинги и образовательные программы. В прошлом году на подработку в компанию устроились 1,8 тыс. подростков.

Центр «Навигатор» представил практику «Трудовая бригада городского округа Щелково». В ее рамках подростки подрабатывали в составе трудовых бригад на территориях различных учреждений округа. За весну и лето прошлого года были трудоустроены свыше 650 ребят.