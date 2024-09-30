Две тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье с января
Фото: [Министерство социального развития МО]
С начала этого года в регионе семью обрели порядка двух тысяч детей-сирот, передает Министерство социального развития Московской области. По устройству детей в семьи регион занимает первое место в стране.
С будущими приемными родителями или опекунами обязательно работают психологи. На территории региона открыто 69 специальных школ для приемных родителей.
Также Московская область является лидером в стране по числу квартир, выделенных детям-сиротам, — в этом году жильем обеспечат 986 ребят.