Двести единиц оборудования для реабилитации передадут социальным центрам Подмосковья

Около двухсот единиц современного реабилитационного оборудования передадут социальным центрам региона в этом году, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

По словам руководителя ведомства Андрея Кирюхина, новое оборудование передадут двадцати восьми учреждениям. На закупку оборудования направлено свыше шестидесяти миллионов рублей.

Новое оборудование уже установлено в семнадцати учреждениях. Его активно используют в работе по реабилитации более сорока тысяч жителей региона.

В текущем году в области отремонтируют тридцать четыре соцучреждения. Это семейные центры, центры соцобслуживания и реабилитации, добрые дома, пансионаты.