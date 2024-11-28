Движение по путепроводу рядом со станцией Быково запустят в Раменском округе до конца года

В Раменском округе завершается строительство путепровода через железную дорогу в районе станции Быково, движение по нему планируют запустить в декабре 2024 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Сейчас строители выполняют устройство асфальтового покрытия подходов путепровода, ливневой канализации, шумозащитных экранов и благоустройство. Стройготовность объекта оценивается в 68%. Открытие путепровода позволит разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшить транспортную доступность муниципалитета, его протяженность составит около 1,2 тысячи метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.