От Карелии до Волгограда: нижегородские поисковики вернули имена 40 защитников Отечества в шести регионах

Семь десятилетий и еще десяток лет — срок, за который зарастают окопы и уходят в небытие свидетели, но война не отпускает память народа. Для тысяч семей до сих пор остается открытым мучительный вопрос: где сложил голову их родной солдат, числящийся «пропавшим без вести»? В этом году нижегородские поисковые отряды в очередной раз попытались приоткрыть завесу неизвестности, вернув из небытия имена и судьбы 40 защитников Отечества. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Их весенняя «вахта» прокатилась по шести регионам, где когда-то кипели кровопролитные сражения, но главные события развернулись под Новгородом в рамках масштабной экспедиции «Горьковский рубеж», собравшей более двухсот человек из полутора десятков отрядов. Именно там, в болотистой земле, удалось поднять останки семерых бойцов, а среди находок особенно ценными оказались четыре подписных предмета — например, алюминиевая крышка котелка с нацарапанной фамилией «Назаров Андрей Ф.», которая стала первым звеном в цепи восстановления судьбы.

Однако работа не ограничилась одной областью: в полях Орловщины и Курщины отряд «Застава имени святого Ильи Муромца» извлек из земли останки семнадцати воинов, а в Бельском районе Тверской области «Курган» обнаружил еще четырнадцать — и при одном из них лежал солдатский медальон, правда, пустой, без спасительного бланка. Но и пустая капсула рассказала свою историю: вместо вкладыша там хранилась игла от медицинского шприца, что навело поисковиков на мысль о том, что этот боец мог быть санитаром или ротным фельдшером. Параллельно в Волгоградской области нашли останки еще одного солдата и даже место падения истребителя Як-1, а всего в этих полевых лагерях трудились более 270 добровольцев, среди которых было 56 студентов и 20 школьников — живая связь поколений, где молодежь не по книжкам познает цену Победы.

Но самая драматичная часть этой истории разворачивается вокруг идентификации. Благодаря кропотливой работе с медальонами удалось установить личности двоих наших земляков, ранее считавшихся навсегда потерянными. В тверской земле отряд «Пионер» обнаружил стрелка Абдурахмана Салохудинова, уроженца деревни Кадомка, который ушел на войну из Москвы и погиб 30 июля 1942 года под Ржевом при штурме деревни Бельково. Его имя было извлечено из сохранившейся записки, и теперь идут розыски потомков, чтобы успеть на церемонию перезахоронения, которая назначена на 22 июня в городе воинской славы. Второй найденный герой — Федор Андреевич Князев, родившийся в 1917-м в селе Наруксово, — лежал в братской могиле вместе с четырьмя сослуживцами в Зубцовском районе, и его медальон тоже пролил свет на судьбу, позволив вычеркнуть черную метку «без вести пропавший». Теперь он обретет последний приют 23 августа на кладбище в селе Веригино.

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