Алкоголь, мигранты и розыск: семеро скрывавшихся преступников пойманы в ходе профилактического рейда в Рязани

Минувшие выходные в Рязани и области прошли под знаком тотальной проверочной волны, которую организовали сотрудники регионального УМВД. Поводом для масштабных рейдов послужила стандартная, но оттого не менее важная задача: одновременно обеспечить правопорядок в общественных местах, проконтролировать соблюдение миграционных правил и пресечь нелегальную торговлю спиртным. Полицейские работали комплексно, охватив и центр города, и отдаленные рабочие поселки, чтобы закрыть сразу несколько зон риска, где обычно скапливаются нарушения. Об этом сообщает издание 7info .

В ходе отработки территории стражи порядка наткнулись на десяток эпизодов, связанных с незаконным нахождением мигрантов, — все они были пресечены по всей строгости закона. Однако куда более внушительной оказалась цифра задержанных: на улицах Рязани, в кафе и торговых точках правоохранители остановили противоправные действия 110 граждан, причем спектр их «провинностей» варьировался от мелкого хулиганства до более серьезных проступков. Особое внимание привлекла проверка точек продажи алкоголя: в одном из заведений на улице Зубковой и в двух магазинах в поселке Ухолово вскрылись грубые нарушения в обороте горячительной продукции, итогом чего стало изъятие 40 литров спиртного, которое теперь станет вещественным доказательством в начатой проверке.

Отдельной, но весьма показательной строкой в отчете стали задержания семерых человек, которые давно числились в федеральном розыске за совершение преступлений разной тяжести. Их поимка в ходе обычного профилактического рейда говорит о том, что оперативные мероприятия не сводятся к формальной проверке документов — они работают как своеобразное сито, выуживающее даже тех, кто тщательно прятался от правосудия. Это одновременно и результат хорошей оперативной работы, и напоминание о том, что преступники чувствуют себя в безопасности только до первого массового выезда полиции.

В итоге прошедшие выходные стали наглядной демонстрацией того, как даже плановые мероприятия способны вскрыть целый пласт проблем: от нелегальной миграции до теневого алкогольного рынка и сбежавших от суда фигурантов.

Ранее сообщалось, что четверо мигрантов с судимостями высланы из Рязанской области.