Каждое пятое ДТП – с кровью: в Нижегородской области почти 4,8 тыс. пьяных водителей поймали с января

Семь черных меток за неделю — именно столько жизней унесла дорожная стихия в Нижегородской области с 15 по 21 июня. Сухая статистика региональной Госавтоинспекции за этот отрезок времени выглядит пугающе: 85 столкновений, в которых пострадали люди, 113 раненых, а среди них — два десятка детей, чей возраст не достиг даже 16 лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Каждая пятая авария оставила на асфальте следы крови, и цифры эти не просто отчеты для начальства, а чьи-то разрушенные планы, сломанные судьбы и боль, которая поселилась в семьях. При этом подавляющее большинство инцидентов — 93% — имеют одну и ту же корневую причину, а именно человеческий фактор: кто-то спешил, кто-то надеялся на авось, и в итоге за руль село самоуверенное пренебрежение правилами, воплощенное в превышении скорости или наглом проезде перекрестка вне очереди.

Однако если недельная сводка — это лишь поверхностный срез, то общая картина за год и вовсе шокирует масштабом системного беспредела. С января сотрудники ДПС отловили на дорогах региона почти 4,8 тыс. водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и это те, кого удалось поймать, — реальное число может быть значительно выше. Особенно тревожит тот факт, что более полутысячи из этих граждан уже попадались на пьяной езде прежде, то есть для них закон был пустым звуком, а уроки прошлого — не уроки вовсе. Параллельно с этим еще 3 317 любителей острых ощущений управляли машинами, вообще не имея на то прав, словно получая водительские удостоверения в лотерее или в игровом автомате. Эта армия безответственных лихачей превращает обычные городские магистрали и сельские проселки в русскую рулетку, где ставка — человеческое здоровье.

Последствия такого положения дел плачевны не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Каждое тяжелое ДТП — это нагрузка на систему здравоохранения, на реанимационные бригады, на психологов, работающих с травмой, и, конечно, на кошельки страховых компаний. Но за сухими экономическими выкладками стоит нечто более ценное — мы теряем детей, которые могли бы вырасти, стариков, которые могли бы увидеть правнуков, и взрослых, которые кормили семьи. Примечательно, что проблема не решается ужесточением штрафов — цифра в 573 повторных нарушителя вопиюще свидетельствует о том, что текущие меры воздействия не работают как сдерживающий фактор.

Ранее сообщалось, что машина внезапно въехала в группу рабочих во время дорожных работ в Москве.