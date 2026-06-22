В День памяти и скорби Владимир Путин отдал дань уважения павшим героям, преклонив колено у Вечного огня в Александровском саду. Глава государства лично поправил ленты российского триколора на венке из красных роз и гвоздик, а затем застыл в минуте молчания, напомнив всей стране о цене Победы 85 лет назад. Об этом сообщает Lenta.ru.

Траурная церемония прошла под звуки марша роты Почетного караула — военнослужащие возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Путин подошел к мемориалу и, как того требует традиция, склонил голову перед вечным огнем. После этого он возложил красные гвоздики к обелискам городов-героев и «Городов воинской славы», почтив память каждого рубежа, на котором стояли насмерть наши предки.

Этот ритуал стал символом неразрывной связи поколений и напоминанием о том, что подвиг советского народа не меркнет с годами. Президент не произносил речей — говорили лишь тишина и огонь. Однако его жест, когда он на коленях поправлял ленты, стал самым трогательным кадром дня. Взгляд главы государства, устремлённый в пламя, многие расценили как молчаливую клятву хранить историческую правду и не допустить переписывания итогов войны.

Ранее патриарх Кирилл назвал промысел Божий главной причиной разгрома нацистов.