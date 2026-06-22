«Красные линии» – не блеф: политолог объяснил, когда Россия переступит порог

В последние дни информационное поле вновь взорвалось обсуждением «красных линий» — после того как Сергей Лавров предупредил НАТО о риске соскальзывания конфликта в неуправляемую фазу, а британская пресса растиражировала это предостережение в контексте массированного налета дронов на российскую столицу. На этом фоне закономерно возник вопрос: насколько реально применение стратегического арсенала и что вообще может спровоцировать Москву переступить через ядерный порог? Политолог Петр Колчин внес ясность, разложив по полочкам официальную доктрину, которая, вопреки паническим заголовкам, оставляет крайне узкое пространство для подобного шага. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По сути, он обозначил главный водораздел: ядерное оружие для России — это не инструмент поля боя, а экзистенциальный предохранитель, который вынимается из кобуры только в одном-единственном случае — когда под угрозой оказывается само существование государства и безопасность миллионов его граждан.

Колчин подчеркнул, что никаких «повышенных ставок» в текущей кампании нет, поскольку армия успешно решает тактические и оперативные задачи с помощью высокоточных обычных средств поражения, планомерно перемалывая топливную инфраструктуру, энергетические узлы и логистические цепи противника. Сейчас в ход идет сценарий, который военные аналитики называют «подготовкой к нокауту»: Киев лишают способности вести маневренную войну, уничтожая тыловые артерии, и этот процесс идет по графику, не требующему подключения аргументов последней инстанции. Более того, публичная демонстрация силы — например, недавние проверки всех компонентов стратегических сил — адресована вовсе не украинскому командованию, а его западным кураторам, которые, по мнению эксперта, являются фактическими соавторами конфликта. Это своего рода семафор для Вашингтона, Лондона и Брюсселя: не перепутайте нашу выдержку с бессилием, а терпение — с беспределом.

По его словам, тем не менее с каждым новым витком эскалации, особенно после ударов по гражданским объектам и попыток прорыва вглубь российской территории, вопрос о границах допустимого приобретает почти детективную остроту. Колчин прямо увязал возможность ядерного ответа с уровнем злодеяний со стороны Запада — речь идет о гипотетических действиях, которые поставят под удар жизнеспособность страны как единого организма. Пока же, по его оценке, все военные цели достигаются конвенциональными методами, и даже массированные налеты, подобные тому, что пришелся на столицу, не выводят ситуацию за рамки обычной боевой работы. Важно, что подобные заявления звучат не как угроза, а как жесткая математическая формула: условие А + условие Б = триггер, и оппонентам на Западе прекрасно известны эти переменные.

Эксперт подчеркнул, что последствия же для коллективного Запада здесь двойственные. С одной стороны, Москва оставляет им пространство для маневра, четко сигнализируя, что любые решения остаются в их руках, и тем самым снимает с себя обвинения в безответственной риторике, с другой — дипломатические предупреждения, идущие от МИДа и подкрепленные практическими учениями стратегических сил, формируют очень конкретный когнитивный барьер: переступать его означает брать на себя ответственность за неконтролируемый сценарий, который не нужен никому, даже самым ястребиным кругам в НАТО. По сути, это классическая игра в «холодный расчет», где стороны проверяют друг друга на прочность, но четко осознают цену ошибки.

По его мнению, тема ядерного арсенала вновь возвращается в исходную точку, которую сто раз проговаривали, но почему-то продолжают игнорировать: это не оружие победы, а оружие последнего аргумента, которое включается только тогда, когда все остальные предохранители выбиты. Сегодня, как отмечает Колчин, до этого порога далеко, и ставка делается на планомерное истощение и логистическое удушье противника, а не на тектонический сдвиг правил игры. Однако сама постановка вопроса — и постоянное напоминание о ядерной доктрине — выполняет свою успокаивающую и одновременно отрезвляющую функцию, не давая западным партнерам забыть, что за привычной дипломатической риторикой стоит огромная сила, которую нельзя дразнить безнаказанно. Ответственность за то, чтобы эта сила осталась лишь на бумаге и в шахтах, лежит именно на тех, кто сегодня подталкивает Киев к все более рискованным выпадам, рискуя перепутать блеф с реальностью.

Ранее депутат Колесник заявил, что в случае войны с НАТО Россия первым ударом уничтожит ядерные ракеты Франции и подлодки Британии.