В России проблемы с Apple ID и App Store: эксперт заявил, что причина — в сетевой инфраструктуре

В последние дни пользователи Apple в России столкнулись с крайне раздражающим и необъяснимым феноменом: кто-то не может войти в свой аккаунт, у кого-то черепашьей скоростью грузится App Store, а функция Handoff, позволяющая бесшовно переключаться между айфоном и маком, просто отказывается работать. При этом паника в соцсетях соседствует с полным спокойствием других абонентов — у них все летает. Самое любопытное, что стоит подключиться к зарубежному IP через VPN, как проблемы испаряются, словно их и не было. Очевидно, что это не «красная смерть» от Купертино, а локальная головная боль, завязанная на конкретных российских провайдерах. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

По словам Вячеслава Богаткина, главы студии Appfox, они с этим живут уже какое-то время, но видят картину не как глобальный коллапс, а как «плавающий» баг. Внутри компании провели эксперимент: на одном интернет-канале техника работает как часы, на другом — сыплются ошибки авторизации и зависают сессии. Техническая суть здесь упирается в AuthKit — это ключ к цифровому замку Apple ID, отвечающий за подтверждение личности. Любое вмешательство в маршрутизацию этого трафика мгновенно отзывается на всех смежных сервисах: от покупки музыки до синхронизации устройств.

Однако эксперт призывает не вешать ярлык «блокировки» на эту ситуацию без веских доказательств. Чтобы утверждать это наверняка, нужны сухие цифры — трассировки, срезы логов и сравнение поведения пакетов в разных точках входа. Но факт остается фактом: если смена сети или включение VPN мгновенно решает вопрос, значит, «игла» застряла где-то в недрах инфраструктуры оператора, а не в кармане пользователя. Сегодня это выглядит как временный костыль, но полноценной панацеей такое решение не назовешь.

По его мнению, эти технические сбои ложатся на благодатную почву общего ужесточения правил игры с иностранным трафиком. Совсем недавно операторы «большой четверки» по указке Минцифры отрубили возможность пополнять баланс Apple ID напрямую с мобильного счета — формально для того, чтобы заставить Apple вернуть в магазин удаленные российские приложения. Де-факто же это привело к тому, что у людей начали отключаться подписки на облако и музыку, а цены на подарочные карты взлетели до небес. Нынешний инцидент с AuthKit — хоть и отдельная история, но она отлично вписывается в общий тренд: сетевые соединения с зарубежными гигантами становятся все более неровными и непредсказуемыми.

Эксперт резюмировал, что мы имеем дело не с бракованным айфоном и не с мировым апокалипсисом в серверах Тима Кука. Это локальная, но крайне неприятная «рана» на теле отечественной сетевой инфраструктуры, которую отдельным провайдерам предстоит зашивать. Пока же пользователям остается лишь выбирать: терпеть внезапные отвалы сервисов или пользоваться обходными путями, осознавая их временный характер. Без официальных комментариев и технической диагностики каждый новый такой случай будет лишь подливать масла в огонь слухов, превращая бытовые неудобства в повод для тревожных ожиданий.

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