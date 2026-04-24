Егорьевский музей приглашает на выставку работ из кварцевого стекла Алексея Зеля

В Каминном зале Егорьевского историко‐художественного музея открыта выставка произведений из кварцевого стекла выдающегося мастера Алексея Зеля. Экспозиция, работающая на постоянной основе, объединяет 22 работы художника — часть из них входит в музейный фонд, а часть представляет собой семейные реликвии. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более 40 лет мастер работал с кварцевым стеклом — материалом, который редко использовали в русском и мировом стеклоделии. Его ключевая особенность — температура плавления втрое выше, чем у обычного стекла. Это делает процесс создания произведений особенно сложным и трудоемким: над каждым экспонатом художник трудился от нескольких месяцев до нескольких лет.

Талант и новаторство Алексея Зеля получили широкое признание. За выдающиеся достижения в творчестве, разработку оригинальной техники обработки стекла и создание серии художественных композиций и объемных картин мастер был включен в Высшую лигу Гильдии профессионалов в области декоративно‐прикладного искусства и удостоен звания «Народный художник России».

Творческое наследие мастера впечатляет: за годы работы он создал более 200 стеклянных композиций, сформировав тем самым уникальную коллекцию авторских работ. Среди ярких эпизодов биографии — создание подарочной стеклянной корзины для Маргарет Тэтчер. Произведения Зеля также удостоились чести быть представленными в Эрмитаже и Третьяковской галерее.

Экспозиция доступна для посещения всеми желающими без возрастных ограничений (0+). Адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, 73/20.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Щелковского колледжа и пообщался со студентами.