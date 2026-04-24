Участники «Диктанта Победы» в Подмосковье поделились впечатлениями об акции

«Единая Россия» провела в Подмосковье масштабную патриотическую акцию «Диктант Победы». В ней приняли участие более 70 тыс. человек — жители разных возрастов и профессий.

Всего в регионе было организовано 1,4 тыс. площадок для очного участия в акции. Главной стала площадка у мемориала «Героям-панфиловцам» в Волоколамске. На ней диктант написал региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев.

«Написание диктанта на историческом месте — в Волоколамском округе — накладывает особый отпечаток. Здесь особенно остро понимаешь, какой великий подвиг совершили советские люди. Сразу скажу: диктант непростой, вопросы очень интересные, заставляют еще раз погрузиться в историю Великой Отечественной войны», — сказал он.

Также в число участников вошел депутат Госдумы Сергей Колунов. Он рассказал, что готовится к диктанту каждый год и каждый раз узнает новые детали о событиях и героях Великой Отечественной войны.

«Я подготовился, однако чувствую, что по поводу одной песни ответил неверно. И с одним подмосковным городом, скорее всего, ошибся. Ну что ж, буду в следующий раз лучше готовиться», — поделился он.

В Балашихе в акции приняли участие более 3 тыс. человек. На площадке в усадьбе Горенки диктант написал участник Ассоциации ветеранов СВО округа Дмитрий Соколовский.

«Диктант Победы — уникальная возможность еще раз обратиться к истории, вспомнив важнейшие события и героев страны. И сегодня это особенно важно, поскольку современные защитники Отечества продолжают традиции мужества и самоотверженности героев ВОВ», — подчеркнул ветеран.

Участникам, которые писали диктант впервые, подарили книги «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья».

