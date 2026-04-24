По словам Громовой, весь успех строится на строгой дисциплине и трех ключевых приемах. Первый из них — особое двухэтапное окучивание, которое она называет «латышским». Суть его сводится к формированию мощных гребней строго определенных размеров. Она пояснила, что первый раз берется за работу, как только стебли достигают 15–20 сантиметров, и медлить с этим нельзя ни дня. Землю она насыпает так, чтобы высота гребня составила 18–20 сантиметров, а ширина у основания — около 45–50 сантиметров. Спустя две недели проводится второе окучивание, при котором сверху добавляется еще 10–12 сантиметров. При этом дачница предупредила, что работать можно исключительно с влажной почвой, так как сухая земля травмирует корни. Между рядами она всегда оставляет ровно 70 сантиметров, чтобы кусты не затеняли друг друга, а корни могли свободно разрастаться.

Второй важнейший прием — это правильная схема посадки. Громова призналась, что раньше сажала картофель «на глазок», но метод потребовал жесткой точности. Теперь между рядами она выдерживает 70 сантиметров, а между лунками — 35 сантиметров, проверяя расстояние сантиметром. В каждую ямку она насыпает полстакана золы и стакан перепревшего навоза, а клубни кладет не строго ростками вверх, а чуть наклонно, чтобы корни быстрее осваивали пространство. Особое внимание уделяется посадочному материалу: годятся только здоровые клубни весом 70–80 граммов с тремя-четырьмя крепкими ростками, а раз в два года семена обязательно обновляются у проверенных фермеров.

Третий компонент успеха — дисциплинированный полив. Громова рассказала, что до появления бутонов льет по пять литров под каждый куст раз в неделю, во время цветения увеличивает норму до семи литров и поливает уже дважды в неделю, а после опадания цветов возвращается к прежнему режиму. Воду она подает строго под корень рано утром, а после каждого полива рыхлит междурядья на глубину шесть сантиметров. За две недели до уборки полив полностью прекращается, иначе клубни напитаются влагой и будут плохо храниться. Дачница подчеркнула, что результат ее порадовал: картофель вырос ровный, крупный, без трещин и зеленых пятен, а главный секрет — не отступать от плана и внимательно следить за состоянием растений.