Кадет из Подмосковья, спасший человека на железной дороге, получил почетный знак «Горячее сердце»

Кадет из подмосковных Люберец Олег Козлов, спасший человека на железной дороге, получил почетный знак «Горячее сердце». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Инцидент произошел на станции «Выхино», где 16-летний Олег вместе с бабушкой ждал электричку. В какой-то момент мальчик увидел, что с соседней платформы на рельсы спрыгнул мужчина и не смог подняться из-за травмы. В это время к платформе приближался поезд. Олег сразу бросился к краю платформы и попытался вытащить пострадавшего. С первого раза сделать это не удалось, однако со второй попытки мальчик все же смог затащить мужчину на платформу. После этого он оказал пострадавшему первую помощь и дождался приезда медиков.

«Поступок Олега Козлова заслуживает самого высокого уважения. В критической ситуации он действовал решительно и грамотно, невзирая на риск для собственной жизни. Для Московской области особенно важно, что именно наш воспитанник, кадет из Люберец, продемонстрировал пример истинного мужества и готовности прийти на помощь», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» прошла в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. В общей сложности в 2026 году наградили 188 лауреатов. Из них 28 человек были приглашены в Москву для личного участия в церемонии. В ходе мероприятия Олег получил знак «За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим» 1 степени.

«Добрые дела не требуют громких слов, и, совершая их, не стоит ждать благодарности. Просто в какой-то момент понимаешь, что по-другому поступить нельзя», - отметил кадет.

История мальчика была включена в почетную книгу «Горячее сердце — 2026», электронная версия которой была опубликована на официальном сайте проекта. Также лауреаты в возрасте 11-16 лет могут принять участие в тематической смене «Горячее сердце» в центре «Орленок».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил общественникам региона областные награды.