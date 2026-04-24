Анфиса Чехова прилетела в США, чтобы спасти свою онкобольную собаку

Известная телеведущая Анфиса Чехова, которая всегда открыто делилась с поклонниками радостями и трудностями своей жизни, сейчас переживает, пожалуй, один из самых тяжелых периодов. Речь идет не о ее здоровье или карьере, а о здоровье ее любимой собаки — французского бульдога по кличке Картошка, который стал для Анфисы настоящим членом семьи, пишет The Voice.

Несколько месяцев назад у питомца диагностировали лимфому — злокачественное заболевание лимфатической системы. Чехова немедленно приступила к лечению: курс химиотерапии дал положительный эффект, и удалось достичь ремиссии. Однако болезнь, к сожалению, вернулась, и теперь химиотерапия становится всё менее эффективной.

Тогда телеведущая приняла решение отправиться в США, в клинику города Чаттануга, где специализируются на лечении таких заболеваний. Врачи предложили радикальный метод — пересадку костного мозга. Донором должен был выступить родной брат Картошки, другой французский бульдог по кличке Костик. Увы, обследование показало, что Костик не подходит в качестве донора. Шансы на совместимость изначально были невелики — всего 25%, но это не сделало новость менее болезненной. Чехова, узнав об этом, не скрывала разочарования, но не сдалась.

Теперь у Чеховой остается альтернативный вариант — операция без донора. Однако шансы на успех в этом случае значительно ниже: всего 30-45% (для сравнения, при удачной трансплантации от родственного донора вероятность полного исцеления достигала бы 80-90%).

Несмотря на это, Анфиса продолжает бороться за жизнь Картошки и останется в Чаттануге дольше, чем планировала. Она по-прежнему надеется на лучшее и делает ве возможное, чтобы спасти своего любимца.

