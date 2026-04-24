«Меня намеренно состарили»: Лена Катина обвинила СМИ в искажении реальности после Премии «МУЗ-ТВ»

Премия «МУЗ-ТВ 2026. Движение» завершилась, но скандалы вокруг нее не утихают. На этот раз в эпицентре оказалась солистка группы t.A.T.u. Лена Катина, пишет The Voice. Певица, которая последнее время редко становится героиней светских хроник, выступила с жестким заявлением в адрес СМИ, исказивших ее образ на ковровой дорожке.

Ранее Катина рассказала о своем отношении к пластическим операциям. На опубликованных кадрах певица предстала со стороны неудачного освещения. Сама Лена считает, что ее так сняли специально.

«Некоторые СМИ пытаются „показать“ так, как им выгодно. Выбрать неудачный свет, поймать „не тот“ ракурс, наложить фильтр и так далее. Но есть то, что невозможно исказить. То, что произошло — не про внешность. Это про мир, в котором реальность легко подменяют ради охватов. Про то, как любая, кто выходит за пределы „идеальной картинки“, моментально становится мишенью», — высказалась Катина.

Она подчеркнула, что изменения внешности — это часть жизни, а не слабость, и выразила благодарность поклонникам за добрые комментарии и поддержку.

На сторону Катиной встал и ее муж, Дмитрий Спиридонов, который подтвердил, что видео было обработано с использованием фильтра, искусственно состарившего певицу. Алена Водонаева также не осталась в стороне и призвала бойкотировать те СМИ, которые используют неуважительные методы съемки, унижающие достоинство публичных людей.

