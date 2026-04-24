«Вкус мыла и водянистая середина»: дачница из Подмосковья назвала сорта картофеля, которые не стоит сажать

Выбор картошки нынче огромен, но не все, что красиво на картинке, радует на грядке. Опытная дачница из подмосковного Барыбина Нина Громова назвала сорта, которые ее разочаровали. Предупреждение: это личное мнение, у других может быть иначе.

Первой в черный список попала «Королева Анна». Имя королевское, а характер капризный. Посадочный материал вырождается за пару лет, устойчивость к фитофторозу слабая. При редком поливе вместо нормальных клубней — мелочь. А главная гадость: больные клубни выглядят нормально снаружи, а внутри — сплошной дефект. Вкус в жареном виде — твердая тройка.

«Импала» тоже подвела. В дождливое лето фитофтора ее косила без пощады. К тому же требует идеальной почвы. А вкус водянистый. Не окупает хлопот.

С «Невским» — народным любимцем — особая история. Лежкий, красивый, но... после долгого хранения появляется отчетливый привкус мыла. Фитофтору не любит. Вареный картофель плотный, не впитывает соль и специи. Годен только в супы.

«Симфония» разваривается моментально. Едва вода закипела — а картошка уже каша. А разваристая консистенция — это не всегда хорошо.

«Аризона» поразилась паршой. Клубни плотные, не тают во рту. «Киви» — снаружи шершавый, внутри — безвкусная середина. Годится только для варки, и то на троечку. И отдельная песня — «Синеглазка». Раньше, лет 15-20 назад, была отличной. Теперь — водянистая, урожай низкий. Осталась одна ностальгия.

В общем, совет дачницы: не гонитесь за красивым названием. Тестируйте сорта на своем участке. А эти — рискованно сажать. Особенно в капризном подмосковном климате.

