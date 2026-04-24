«Очень жаль»: Алла Пугачева коротко прокомментировала смерть своего двойника Алексея Золотова

Алла Пугачева, которая уже долгое время не комментирует события из жизни своих коллег и поклонников, на этот раз сделала исключение. Примадонна отреагировала на смерть Алексея Золотова — одного из самых известных своих двойников, который десятилетиями воспроизводил ее образ на сцене, пишет Super.ru.

Под постом в запрещенной в России социальной сети певица написала коротко, но емко: «Очень жаль».

Золотов скончался в возрасте 57 лет. Причиной его ухода стали осложнения сахарного диабета — болезни, которая долгие годы мучила артиста. Кроме того, у него были диагностированы заболевания сердца, почек и пневмония.

Трагедия произошла, когда Золотов перестал выходить на связь. Родные, обеспокоенные его долгим молчанием, приехали к нему домой и нашли артиста без сознания. Вызванные врачи, увы, ничем не смогли помочь.

Золотов был не просто пародистом, он искренне любил творчество Пугачевой и посвятил ему всю свою жизнь. Он исполнял песни Примадонны живым вокалом, создавая иллюзию, что на сцене сама Алла Борисовна. Кроме того, именно Золотов инициировал проведение фестиваля «Пугачевская весна», который собирал поклонников со всей страны.

