«Он отличный партнер, но есть нюанс»: Кожевникова считает Гогунского хорошим человеком и другом

Актриса Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки в сериале «Универ», откровенно высказалась о своем отношении к актеру, который не раз оказывался в центре скандалов из-за своих резких высказываний и отношений с бывшей женой и дочерью. И, надо сказать, ее позиция оказалась довольно неожиданной.

Как пишет Super.ru, Кожевникова назвала Гогунского хорошим человеком и другом и отметила, что, несмотря на его недостатки, как партнер он отличный.

«У него прекрасный характер, и он отличный партнер! А вот с формулировкой своих мыслей есть проблемка», — заметила актриса.

Таким образом актриса дала понять, что некоторые скандальные заявления артиста — это скорее результат неудачного выражения, чем истинное отношение к женщинам или коллегам.

Напомним, прошлым летом Гогунский оказался в эпицентре критики после того, как заявил, что «женщина с плохим настроением должна идти в сад». Фраза вызвала бурное негодование в соцсетях, и актеру пришлось оправдываться. Позже он объяснил, что его неправильно поняли: на самом деле он имел в виду, что мужчина должен делать все возможное, чтобы у женщины всегда было хорошее настроение, и никакого пренебрежения в его словах не было.

