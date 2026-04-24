«Слаще арбуза и под 15 кг»: агроном из Подмосковья раскрыл секреты тыквы-гиганта

Каждый дачник мечтает о тыкве, которая слаще арбуза и тянет на 15 килограммов. Но на деле часто выходят мелкие, безвкусные плоды, которые гниют уже в погребе. Оказывается, оранжевая красавица не такая простая, как кажется. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев раскрыл секреты, которые превратят вашу грядку в фабрику гигантов.

По словам специалиста, главная ошибка — неправильная почва. Тыква требует рыхлой, питательной земли с нейтральной кислотностью (pH 6,0–7,0). На кислых почвах она болеет, а плоды мельчают. Грядку готовят с осени: вносят навоз, золу и суперфосфат. А весной — рыхлят и добавляют ещё золы.

Схема посадки — не менее 1,5–2 метров между кустами для плетистых сортов. Сажать конец мая — начало июня, когда земля прогреется до 12–15 градусов. Семена замачивают на сутки и сеют по 2–3 в лунку. Полив — только под корень, теплой водой. До цветения раз в неделю по 5–7 литров. В период завязывания плодов — раз в 3–4 дня по 10–12 литров. А когда тыква набрала размер, полив прекращают — иначе будет водянистой.

Но главный секрет — подкормки. После всходов нужен азот (настой коровяка). В начале цветения — калий и фосфор (зола). А когда плоды стали с кулак — снова зола. «Азот только в начале, потом только калий и фосфор», — учит агроном. И еще одно правило: не жалейте завязи. Оставьте на одной плети только один плод. Режьте без жалости! И подкладывайте под тыкву дощечку, чтобы не касалась земли — иначе сгниёт снизу.

При таком подходе тыквы вырастают до 15 кг, мякоть становится оранжевой и сладкой. Убирают их до заморозков, с плодоножкой 5–10 см. Хранят в сухом, прохладном месте — до самой весны. Теперь и вы сможете поразить соседей гигантом, который слаще арбуза. Главное — следовать рецепту. И не жалеть лишнюю завязь.⁠​​

